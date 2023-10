Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Unbekannte beschädigten Polizeidienstgebäude - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dissen (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde das Gebäude der örtlichen Polizeidienststelle in der Straße Auf der Worth beschädigt. Bislang unklar ist, wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist. Als die diensthabenden Polizisten gegen 4.50 Uhr von ihrer Streifenfahrt zurückkehrten, trauten sie ihren Augen kaum. Unbekannte hatten während der Abwesenheit der Ordnungshüter sowohl das "Polizei"-Leuchtschild zur Straßenseite als auch die Eingangstür mit Steinen beworfen. Hierdurch sind nicht unerhebliche Beschädigungen entstanden, das Glas der doppelglasigen Tür splitterte. Im Nahbereich fielen den Beamten zwei Steine auf, die als mögliches Tatmittel in Frage kommen. Noch am Sonntag wurde eine Firma mit einer provisorischen Sicherung der Eingangstür beauftragt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unklar. Die Polizei aus Dissen bittet nun Zeugen, die zwischen 3.35 Uhr und 4.50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder laute Geräusche gehört haben und Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05421/931280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell