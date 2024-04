Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 25.04.2024, 17.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstag kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der "Rückingsallee" in Northeim zu einem Ladendiebstahl durch einen 39-jährigen Mann.

Der Ladendieb wurde durch den 52-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er zwei alkoholische Getränkedosen in seiner Kleidung verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend sprach der Ladendetektiv den 39-jährigen Mann auf den Diebstahl an und informierte die Polizei Northeim.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Ladendieb zudem ein Messer aufgefunden. Das Führen des aufgefundenen Messers stellt jedoch ein Verstoß nach dem Waffengesetz dar. Das Messer wurde folglich durch die Polizeikräfte sichergestellt.

Der 39-jährige Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahl und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell