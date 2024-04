Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl: Tatmittel am Tatort zurückgelassen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Über dem Hellewege, Donnerstag, 25.04.2024, 17.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 62-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes an der o.g. Örtlichkeit auf eine Frau aufmerksam, welche ihren zunächst leeren Kinderwagen mit diversen Lebensmitteln im Wert von ca. 55,00 Euro befüllte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne die verstaute Ware zu bezahlen. Daraufhin wurde sie von der Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen. Die bislang unbekannte Frau ließ umgehend den Kinderwagen samt Lebensmittel vor Ort zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Kinderwagen wurde durch die Polizei Northeim sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

