POL-NOM: Verkehrsunfallflucht: Zeuge überführt Unfallflüchtigen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 25.04.2024, 17.50 Uhr NORTHEIM (mil) Am Donnerstag kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der "Rückingsallee" in Northeim zu einem Ladendiebstahl durch einen 39-jährigen Mann. Der Ladendieb wurde durch den 52-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er zwei alkoholische Getränkedosen in seiner Kleidung verstaute und anschließend den Kassenbereich ...

