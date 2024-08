POL-KA: (KA) Bretten/Bruchsal/Bad Schönborn/Philippsburg - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 14.08.2024 um 08:18 Uhr "Störung der Telefonanlagen der Polizei im Nördlichen Landkreis Karlsruhe" - Störung behoben

Karlsruhe (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter offenbar über die elektrische Garage Zutritt zum Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Diedelsheim. Nachdem die Täter in mehreren Räumen Schränke und Kommoden durchwühlt hatten, flüchteten sie unerkannt aus dem ...

