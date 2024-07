POL-PDLD: Motorradfahrer schwerverletzt

Bad Bergzabern (ots) - Am Freitag, 26.07.24, gegen 21:10 Uhr kam in der Karl-Popp-Straße in Bad Bergzabern ein in Richtung Weinstraße fahrender 61-Jähriger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pedelec zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Reiner Steigner Pressestelle Telefon: ...

mehr