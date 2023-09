POL-PDWIL: Stilllegung eines Fahrzeuges

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 08.09.2023 bis 09.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Sportgeschäft "Blaumeiser" in Gerolstein und beschädigten hier durch Umstoßen zwei Blumenkübel. Es handelte sich nicht um die erste Tat. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 ...

