POL-OH: Verkehrsunfall auf B 84

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am 09.12.2022, gg. 08:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Hofbieber die L3377 von Dieterhausen in Richtung Abzweig Loheland. Eine 47-jährige Frau aus Dipperz befuhr die Landesstraße in der Gegenrichtung. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 23-jährige auf der winterglatten Fahrbahn, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht ...

