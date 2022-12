Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: POL-PPOH 2 Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am 09.12.2022, gg. 08:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Hofbieber die L3377 von Dieterhausen in Richtung Abzweig Loheland. Eine 47-jährige Frau aus Dipperz befuhr die Landesstraße in der Gegenrichtung. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 23-jährige auf der winterglatten Fahrbahn, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Der Fahrer versuchte noch sein Fahrzeug abzufangen, konnten einen Zusammenstoß mit dem Pkw der Frau allerdings nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall drehte sich der Pkw des Mannes um 180 Grad und der Pkw der Frau kam im Straßengraben zum Stillstand. An beiden beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden und diese mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Unfallflucht an geparktem Auto

Bad Hersfeld - Am Freitagvormittag zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde im Vogelgesang ein schwarzer 5er BMW beschädigt. Das in der Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug wurde fast über die komplette Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 oder per Mail unter PSt-Hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de entgegen

