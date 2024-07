Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchte räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am heutigen Morgen, Montag den 29.07.2024 gegen 07:20 Uhr kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Dammühlstraße hinter dem Kaufland in Landau. Der 19-Jährige Geschädigte war fußläufig unterwegs. Unter Vorhalt eines Messers forderten die unbekannten Täter die Herausgabe von Bargeld. Im Rahmen des Geschehens wurde der Geschädigte zu Boden gestoßen. Die Täter ließen ohne Tatbeute von ihm ab und entfernten sich Richtung Kauflandparkplatz.

Die Männer konnten wie folg beschrieben werde: 1. Rote, lange Adidas Hose, schwarzes Tanktop, ca. 2m groß, dunkelhäutig, kurze schwarze Haare 2. dunkel gekleidet (Pullover und kurze Hose), ca. 1,80m, dunkelhäutig

Die Landauer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k43@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell