POL-PDLD: Hagenbach: Verkehrsunfall mit verletzter Rennradfahrerin

Bad Bergzabern (ots) - Zwischen Donnerstagmittag (25.07.2024, 12 Uhr) und Sonntagmorgen (28.07.2024, 07:30 Uhr) schlugen bislang Unbekannte die Scheibe der Fahrertür an einem geparkten VW Polo ein und versuchten offensichtlich den Pkw zu entwenden, was nicht gelang. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe noch unbekannter Höhe. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der ...

