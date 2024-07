Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Bild-Infos

Download

Steinfeld (ots)

Die Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr am 28.07.2024, um 16:20 Uhr, die L544 aus Richtung Niederotterbach kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. An der Einmündung zur L546 missachtete die 26-jährige Fahrerin die Vorfahrt eines aus Richtung Schaidt kommenden Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 31-jährige Motorradfahrer landete trotz Ausweichmanöver im gegenüberliegenden Straßengraben. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell