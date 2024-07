Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreative Ausrede wird zum Bumerang

Landau (ots)

Folgenschwere Kreativität bewies ein 36-jähriger Mann, nachdem er in Landau in Spielplatznähe illegal grillte und Speisereste sowie sonstige Abfälle entsorgte. Als er Gefahr lief, durch den vorbeifahrenden Vollzugsdienst der Stadt Landau erwischt zu werden, rannte er davon. In unmittelbarer Nähe wurden daraufhin Glutnester sowie ein Fahrzeug mit diversen Grillutensilien festgestellt. Im Anschluss an diese Feststellung meldete sich der Fahrzeughalter bei der Polizei Landau und gab an, dass sein zuletzt vor einer Woche genutztes Fahrzeug entwendet worden sei. Der Fahrzeughalter geriet in Erklärungsnot, als man ihn damit konfrontierte, dass der städtische Vollzugsdienst sein Fahrzeug und eine flüchtende Person nur wenige Minuten vor seiner Diebstahlsmeldung feststellte.

Schließlich räumte er ein, illegal gegrillt und seine Abfälle entsorgt zu haben. Um von sich selbst abzulenken, täuschte er den Diebstahl seines Fahrzeugs vor und handelte sich hiermit nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen illegaler Müllentsorgung ein, sondern auch ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat.

