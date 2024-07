Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund Rotlichtverstoß in Kandel

Kandel (ots)

Am 27.07.2024 ereignete sich um 21:45 Uhr an der Ampelkreuzung Marktstraße/ Landauer Straße ein Verkehrsunfall aufgrund Rotlichtmissachtung. Auf der Markstraße fuhr ein 28-jähriger, französischer Staatsangehörige mit seinem PKW und wollte aufgrund seiner Grünphase auf die Landauer Straße ordnungsgemäß abbiegen. Auf der Landauer Straße in Richtung Ortsausgang fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer und Missachtete wiederum seine Rotphase. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise es nur zum Sachschaden kam, es wurde keine Person verletzt. Der Kradfahrer stürzte trotz des Anstoßes nicht zu Boden. Der betroffene Motorradfahrer wurde bezüglich des Rotlichtverstoßes (Ordnungswidrigkeit) angehört, der Vorgang wird an die zentrale Bußgeldstelle in Speyer weitergeleitet. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen nach ersten Schätzungen von 3000 Euro

