Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in Wörth unterwegs

Wörth (ots)

Am 27.07.2024 führte die Streife der PI Wörth um 21:05 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Es wurde ein 16-jähriger Jugendlicher fahrend auf einem Elektrokleinstfahrzeug zwecks allgemeine Verkehrskontrolle angehalten. Der E-Scooter was versichert und wies keine Auffälligkeiten auf. Jedoch konnten beim jugendlichen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Nach Belehrung räumte der Jugendliche ein, am Vortrag eine nicht unerhebliche Menge Cannabis geraucht zu haben. Die Fahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein freiwilliger Urinvortest wollte der Verkehrsteilnehmer nicht mehr durchführen. Eine Blutprobe wurde von einem verständigten Arzt entnommen.

