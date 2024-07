Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein, alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Jockgrim im PKW unterwegs

Jockgrim (ots)

Am 27.07.2024 führte um 03:45 Uhr die Streife der Polizeiinspektion Wörth im Ortsbereich Jockgrim eine Verkehrskontrolle durch. Es konnte ein 19 -jähriger Autofahrer festgestellt werden. Auf dem Beifahrersitz saß eine weitere Person, wie sich später herausstellte der Halter des PKW Hyndai. Der Autofahrer gab spontan in der Kontrolle an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Er berichtete offensichtlich als Ausrede, dass der Fahrzeughalter alkoholische Getränke konsumiert habe und deshalb er das Auto benutzt habe. Ein freiwilliger Test beim Beifahrer ergab einen Nullwert, beim Autofahrer jedoch einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Zudem ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf verschiedene, illegale Stoffe. Auf hiesiger Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren gegen den jungen Autofahrer eingeleitet, welches der STA in Landau vorgelegt wird. Der 20-jährige Halter des Wagens konnte die Fahrt mit seinem PKW fortsetzen, gegen ihn wird gesondert ein Strafverfahren eingeleitet, weil er die Autofahrt ohne Führerschein mit seinem Wagen zuließ.

