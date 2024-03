POL-HAM: BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Herringen (ots) - Ein grauer Opel wurde zwischen Samstag, 9. März, 16 Uhr, und Sonntag, 10. März, 16 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Zechenweg beschädigt - der Verursacher flüchtete. Der graue Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Norden geparkt und wies eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront auf. Vor Ort sicherten Einsatzkräfte der Polizei weißen und gelben Lackaufrieb. Der Sachschaden liegt geschätzt im vierstelligen ...

