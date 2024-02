Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (20.02.2024), gegen 07:30 Uhr, war eine 18-jährige Radfahrerin auf der Sedanstraße unterwegs, als eine 40-jährige Autofahrerin vom Fahrbahnrand losfuhr und die in gleiche Richtung fahrende 18-Jährige touchierte. Die junge Frau stürzte und zog leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell