Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall - zwei Personen leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (20.02.2024), gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 3 zwischen der A650 und der Mannheimer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem eine 24-jährige Autofahrerin und ein 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurden. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

