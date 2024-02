Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (19.02.2024), gegen 18:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Rohrlachstraße den 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 18-Jährigen erlangt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeikräfte eine geringe Menge Marihuana. Ihm wurde daraufhin in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er aus der Maßnahme entlassen. Gegen den 18-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

