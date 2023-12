Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Ein 70-jähriger Mann aus Bad Dürkheim wurde am Samstag, den 23.12.2023, gegen 11:00 Uhr zum Opfer eines Trickdiebstahls. Der bisher unbekannte, männliche Täter verwickelte den Geschädigten im Bereich des Kurparks in ein Gespräch und bat diesen darum, ihm Geld zu wechseln. Nach dem erfolgten Geldwechsel fiel dem Geschädigten auf, dass 150,- Euro Bargeld aus seinem Geldbeutel fehlten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 185cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 85kg schwer und bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Mögliche Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat im Bereich des Kurparks oder im näheren Umfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322-9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell