POL-PPRP: Einbruch in Antiquitätengeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (19.02.2024), gegen 18:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Rohrlachstraße den 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 18-Jährigen erlangt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeikräfte eine geringe Menge Marihuana. Ihm wurde daraufhin in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss ...

