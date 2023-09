POL-NE: Sattelzugmaschine entwendet - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots) - Am Montag (18.09.), zwischen 00:00 und 01:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in Grevenbroich einen braunen Geländewagen der Marke Toyota mit dem amtlichen Kennzeichen GV-RD2307. Dieser stand zuvor in einer Grundstückseinfahrt eines Einfamilienehauses auf der Markgrafenstraße. Im Fahrzeug befanden sich diverse persönliche Gegenstände. Im angegebenen Tatzeitraum konnten männliche Stimmen vor dem Haus ...

