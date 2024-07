POL-PDKO: Medienerstinformation - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und verletzten Personen auf der B 9 im Bereich der Anschlussstelle Kettig

Lahnstein (ots) - Die Sperrung der Emser Straße in Lahnstein konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Lediglich in der Neugasse finden derzeit noch Arbeiten an einem Stromkabel statt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es nicht mehr. Die Bewohner konnten bereits wieder in ihre Wohnung zurückkehren. ...

