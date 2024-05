Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Portemonnaie geklaut

Veilsdorf (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag gegen 13:00 Uhr das Portemonnaie samt Inhalt einer 59-jährigen Frau, welches in der Mittelkonsole ihres Fahrzeuges abgelegt war. Das Auto war in der Bahnhofstraße in Veilsdorf geparkt und wurde nur für etwa 3 Minuten aus dem Blick gelassen. Diese Zeit nutzte der Unbekannte für den Diebstahl. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0122468/2024 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

