LPI-SHL: Polizeiliche Kriminalstatistik PI Bad Salzungen

Wasungen (ots) - Am späten Donnerstagabend machten sich bislang unbekannte Täter an einem in der Oberen Hauptstraße in Wasungen abgestellten Opel zu schaffen. Sie beschädigten die Außenspiegel, rissen den Heckscheibenwischer ab und verursachten eine Delle im Bereich des Kofferraums. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr