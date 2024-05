Polizei Bielefeld

POL-BI: 11 PKW durch Brand beschädigt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 08.05.2024, entstand bei einem Brand an 11 Fahrzeugen eines Autohauses hoher Sachschaden.

Gegen 00:05 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei zwei brennende PKW auf dem Gelände an der Borsigstraße/ Eckendorfer Straße. Auf dem Gelände befindet sich in einem Bereich der Parkplatz eines Autohauses, auf dem Neuwagen sowie Gebrauchtfahrzeuge abgestellt waren. Der Brand griff auf weitere abgestellte PKW, zum Großteil der Marke Toyota, über. Nachdem die Feuerwehr die brennenden Fahrzeuge gelöscht hatte, wurde festgestellt, dass durch den Brand an 11 Fahrzeugen Sachschaden entstanden war. Der Schaden wird auf circa 300000 Euro geschätzt.

Nach den ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Brandermittler haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell