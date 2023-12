Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - E-Scooter Fahrer stürzt betrunken an Bordsteinkante

Herford (ots)

(um) Gestern Abend, gegen 21:24 Uhr, fuhr ein E-Scooter Fahrer auf der Hochstraße und überquerte die Diebrocker Straße. Ein Autofahrer beobachtete die Fahrt, die mit einem Sturz an der Bordsteinkante endete. Der gestürzte Fahrer reagierte verschlafen auf das Ansprechen des Zeugen vor Ort, sodass neben dem Rettungswagen ebenso die Polizei hinzuzogen wurde. Der nur leicht verletzte "Scooter" wies deutliche Erscheinungen von Alkoholkonsum auf. Am Ende musste auf richterliche Anordnung ein Arzt eine Blutprobe beim Fahrer entnehmen, bevor dieser das Krankenhaus verlassen konnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren beim Elektro-Roller fahren unter der Einwirkung von Alkohol und Drogen hin. Die Fahrzeuge birgen aufgrund der kleinen Reifendurchmesser eh schon erhöhte Gefahren während der Fahrt in sich. Dieser erhöhen sich zusätzlich bei Alkoholkonsum und Dunkelheit. Der Fahrer muss sich nun einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr stellen, gleichsam einer Trunkenheitsfahrt mit einem anderen Kraftfahrzeug.

