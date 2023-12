Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Vlotho (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (20.12.) fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt um 3.45 Uhr ein Ford auf: Dieser fuhr auf der Herforder Straße in Richtung Exter und bog dann in die Neue Landstraße ab. Auf Höhe der Hollwieser Straße unterzogen die Beamten den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrer, ein 40-jähriger Mann aus Porta Westfalica, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Noch vor Ort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel, sodass der Mann zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht wurde. Er ist zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Herford, bei den jetzt anstehenden Weihnachtsfeiern die Rückfahrt vor dem Feiern zu regeln oder auf Taxis zurückzugreifen.

