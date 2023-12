Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Schüler bitten Polizei um Mithilfe

Spenge, Herford (ots)

(um) Am heutigen Tage erhielt ein Bezirksbeamter der Polizei an einer Schule in Spenge einen Hinweis auf einen möglichen Bedrohungssachverhalt. Schüler informierten die Lehrer und die Polizei darüber, dass nach einer außerschulischen Veranstaltung zwei Schüler äußerten, eine heutige Veranstaltung gewaltsam stören zu wollen. Aufgrund der konkreten Äußerungen zu einer an diesem Morgen abgehaltenen Veranstaltung an der Schule in Spenge entsandte die Polizei Herford Polizeikräfte an das Schulgelände. Zusätzlich klärten Kriminalbeamte den Hintergrund der Äußerungen am letzten Schultag an den Wohnorten eines 12- und 15-Jährigen aus Herford auf. Die Polizei kooperierte dabei eng mit der Schulleitung. Die getätigten Äußerungen der beiden Schüler und die Darstellungen der Beiden in den sozialen Netzwerken, besorgte alle Beteiligten. Die beiden werden nach Klärung des Sachverhaltes an ihre Erziehungsberechtigten entlassen. Die Polizei sowie die Schulleitung nahmen zu jedem Zeitpunkt die Informationen anderer Schüler ernst und handelten umsichtig. Dazu gehörten u.A. die vorzeitige Entlassung und Übergabe der nicht beteiligten Kinder an ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell