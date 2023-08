Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst mutmaßlichen Dealer - Langenfeld - 2308086

Mettmann (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochabend (23. August 2023) einen mutmaßlichen Drogendealer fassen konnte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18.20 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Die Frau gab an, in einem Pavillion an der Fröbelstraße eine Jugendgruppe beobachtet zu haben, die in verdächtiger Art und Weise Kügelchen aus Alu-Folie und Bargeld austauschte.

Die Polizei war daraufhin schnell am Einsatzort und konnte dort tatsächlich eine Gruppe Heranwachsender antreffen. Bei der Durchsuchung eines 16-jährigen Langenfelders stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen, Verpackungsmaterial sowie mehrere Hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.

Durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde anschließend eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, bei welcher jedoch kein weiteres Betäubungsmittel aufgefunden werden konnte. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 16-Jährigen ein. Dieser wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache Langenfeld in die Obhut seiner Eltern übergeben.

