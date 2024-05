POL-BI: Zeugen einer versuchten Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Barntrup - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 07.05.2024, zündeten unbekannte Täter explosive Mittel, um einen Geldautomaten am Försterweg in Barntrup aufzusprengen. Die Kriminalpolizei Bielefeld sucht Zeugen. Gegen 04:10 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei in Lippe laute Knallgeräusche im Försterweg. Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort eine Geldautomatensprengung ...

