POL-KA: (KA) Bruchsal - 83-jährige Frau ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Eine 56-Jährige wurde am Samstagmittag auf einem Parkplatz in Bruchsal offenbar Opfer eines Raubes. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die 56-Jährige ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Stadtgrabenstraße geparkt. Als sie gegen 12:10 Uhr gemeinsam mit ihrem Begleiter in den Wagen einstieg, ...

mehr