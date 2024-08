POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Freitag Zutritt in ein Wohnhaus in Mingolsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher am Freitagvormittag gegen 10 Uhr die Terrassentür eines Anwesens in der Ohrenbergstraße gewaltsam auf und verschafften sich somit Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten die ...

mehr