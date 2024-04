Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gefälschte Waren sichergestellt

Augsburg (ots)

BAB 8/Fahrtrichtung Stuttgart/Raststätte Augsburg Ost - Am Donnerstag (28.03.2024) kontrollierten Einsatzkräfte einen Pkw und hatten hierbei einen guten Riecher.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Raststätte Augsburg Ost einen mit fünf Personen besetzten Pkw. In dem Pkw befand sich ein 22-Jähriger sowie zwei 23-Jährige, ein 32-Jähriger und ein 14-Jähriger. In dem Pkw fanden die Einsatzkräfte mehrere gefälschte Apple iPhones, gefälschten Goldschmuck sowie eine größere Menge Bargeld. Die Einsatzkräfte stellten die gefälschten Waren und das Bargeld sicher. Gegen die 4 Erwachsenen wird nun unter anderem wegen einem Verstoß gegen das Markengesetz und Geldwäsche ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bereits einige der gefälschten Mobilfunktelefone veräußert. Geschädigte werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 an die Autobahnpolizeistation Gersthofen zu wenden.

