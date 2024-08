Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 22.30 Uhr endete die Fahrt für eine 22-Jährige an Ort und Stelle. Polizeibeamte stellten bei der jungen Autofahrerin im Gespräch deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, woraufhin ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC anschlug. Nach einer Blutentnahme in einer Klinik untersagten die Beamten der 22-Jährigen die Weiterfahrt. Sie muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem entsprechenden Fahrverbot rechnen.

Inzigkofen

Dach-Haie unterwegs

Eine Betrügerbande war am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in Inzigkofen unterwegs. Die drei Männer baten einem 81-jährigen Hausbesitzer die Säuberung und den Austausch seiner Dachrinnen für einen dreistelligen Eurobetrag an. Nach Abschluss ihrer Arbeiten verlangten die Betrüger jedoch plötzlich mehr als das Zehnfache. Bei einer Bargeldabhebung verwies eine Bankmitarbeiterin den 81-Jährigen nach Schilderung der Geschehnisse an die Polizei. Diese konnte die drei Betrüger schließlich in der Nähe des Hauses antreffen. Alle drei Beschuldigten müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Bandenbetrugs rechnen.

Mengen

Auto kommt von Fahrbahn ab

Unverletzt blieb ein 83-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Ostlandstraße. Der Senior kam mutmaßlich aus Unachtsamkeit mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er eine Palette mit Baumaterial und touchierte einen Betonpfosten sowie die dortigen Mülleimer. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Hohentengen/Bad Saulgau

Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Zwei alkoholisierte Fahrer hat die Polizei am Mittwoch gestoppt. In Hohentengen kontrollierten Polizeibeamte gegen 22 Uhr einen 28-Jährigen, von dem Alkoholgeruch ausging. Ein Alkoholtest wies bei ihm einen Wert von knapp über 0,5 Promille auf, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Seinen Führerschein abgeben musste hingegen ein 47-Jähriger, der am Mittag in Bad Saulgau mit einem Promillewert von über 3,3 unterwegs war. Sämtlichen Aufforderungen der Beamten anzuhalten kam er nicht nach. Schließlich kam den Polizisten Kommissar Zufall zu Hilfe: durch ein vor ihm haltenden Autofahrer wurde der 47-Jährige gestoppt, woraufhin die Beamten ihn kontrollierten. Anschließend musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Bad Saulgau

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstagmittag einen Porsche vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Der Porsche stand auf einem Parkplatz hinter einem Restaurant in der Straße "Am Schönen Moos". Personen, die insbesondere in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell