PP Ravensburg: 19-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Leutkirch / Landkreis Ravensburg (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 465 zwischen Diepoldshofen und Reichenhofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen erlitten hat. Der 19-Jährige war mit seinem BMW in Richtung Diepoldshofen unterwegs. Nach einem abgeschlossenen Überholvorgang verlor er bei Starkregen die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an einem Abhang mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den 19-Jährigen mit schwerem Gerät aus dem BMW, er verstarb noch an der Unfallstelle. Am BMW entstand Totalschaden, der auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Autos. Neben der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst samt Notarzt sowie Rettungshubschrauber waren auch Notfallseelsorger an der Unfallstelle im Einsatz. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die Straße wird noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt bleiben.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 20 Jahre alte VW-Lenkerin erkannte den stockenden Verkehr zu spät und fuhr dem T-Roc einer 55-Jährigen auf. Beide Fahrerinnen wurden bei dem wuchtigen Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

