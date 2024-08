Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Radtour endet im Krankenhaus

Eine gemeinsame Radtour mit Freunden endete am Dienstagvormittag für einen 17-Jährigen im Krankenhaus. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad die Josefinenstraße entlang, als er aus medizinischen Gründen zusammenbrach, infolge dessen stürzte und das Bewusstsein verlor. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht, woraufhin er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Sigmaringen

Handtasche vor Tankstelle entwendet

Zu einem Diebstahl kam es am Dienstag gegen 15.45 Uhr vor einer Tankstelle in der Mühlbergstraße. Eine 15-Jährige parkte dort mit ihrem Kraftrad und ließ ihre Handtasche während des Ladenbesuchs daneben liegen. Als sie kurze Zeit später wieder herauskam, stellte sie das Fehlen ihrer Tasche fest. Im Zuge einer sofortigen Suchaktion machten zwei Zeugen die 15-Jährige auf ihre Tasche in der Nähe aufmerksam, aus der diverse Gegenstände entwendet wurden. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Krauchenwies/Meßkirch

Illegale Müllablagerungen

Mehrere große mit Grünabfall befüllte Müllsäcke wurden der Polizei am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Habstahler Straße in Krauchenwies der Polizei gemeldet. Auch in Meßkirch wurde am Montagnachmittag eine illegale Müllablagerung angezeigt. Hier hatte eine Person am Waldweg Ehnried verschiedenen Müll abgelagert. In einem der dort aufgefundenen Kartons konnten die Polizisten allerdings Dokumente mit dem Namen des Müllsünders auffinden. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Hettingen

Auto fährt gegen Stromkasten

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstag gegen 13 Uhr. Ein 24-Jähriger befuhr die B 32 von Gammertingen in Richtung Hettingen, als er aus Unachtsamkeit mit seinem Opel im Kurvenbereich nach rechts an den Bordstein geriet. Daraufhin verzog er das Lenkrad, fuhr über die Gegenfahrbahn in einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Stromkasten. Dieser wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Ebenfalls einen Totalschaden entstand außerdem am Fahrzeug des 24-Jährigen. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf rund 30.000 Euro belaufen. Verletzungen zog sich der junge Fahrer glücklicherweise nicht zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell