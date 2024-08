Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Dringendes Bedürfnis - Mann springt aus fahrendem Auto

Zu einem Vorfall der etwas anderen Art ist es am Mittwoch kurz nach Mitternacht im Bereich Kluftern gekommen. Ein 33-jähriger Mann hatte während der Autofahrt offenbar ein sehr dringendes Bedürfnis und entschied sich dafür, dieses auf spektakuläre Weise zu lösen. Bei etwa 30 km/h öffnete er die hintere Autotür und sprang kurzerhand aus dem noch fahrenden Wagen. Der Grund für diese gefährliche Aktion: Der Mann musste offenbar sehr dringend seine kleine Notdurft verrichten. Beim Sprung kam der 33-Jährige glücklicherweise eher glimpflich davon. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar nicht nur von seiner Blase, sondern auch vom Alkohol getrieben war. Es ist anzunehmen, dass seine Alkoholisierung von weit über zwei Promille erheblich zu der Entscheidungsfindung beigetragen haben dürfte.

Friedrichshafen

Unerlaubt mit dem Motorroller unterwegs

Ein Jugendlicher muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen, nachdem er am Dienstagabend unerlaubt mit seinem Motorroller in Friedrichshafen unterwegs war. Beim Erkennen eines Polizeiwagens stellte der Fahrer sein Zweirad abrupt auf dem Gehweg ab und zog dabei die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten rasch den Grund für das Verhalten fest. Der Motorroller war nicht versichert und der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungen ein und stellten das Gefährt sicher.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Sonntagabend und Montagmittag in der Saint-Die-Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A6 linksseitig am Heck gestreift und danach einfach das Weite gesucht. Um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro kümmerte er sich nicht. Personen, die zwischen 22 Uhr und 12.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein unbekannter Vandale zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, an zwei Autos angerichtet, die im Anemonenweg geparkt standen. Der Täter zerkratze den Lack der Wagen mit einem spitzen Gegenstand, der Sachschaden beläuft sich auf jeweils etwa 3.000 Euro. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bermatingen

Überholmanöver - Entgegenkommender weicht aus und kommt von Straße ab

Ein gefährliches Überholmanöver endete am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der Landesstraße 205 mit einem Verkehrsunfall. Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Ein entgegenkommender 48 Jahre alter VW-Fahrer erkannte den ausscherenden Wagen und wich ins Bankett aus, wo sein Auto umkippte und zum Stillstand kam. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An seinem Golf, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei Überlingen hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den 30 Jahre alten Unfallverursacher eingeleitet.

