Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 25.11.2023. um 07:23 Uhr, befuhr die 19-jährigere (aus Nordenham) Fahrerin eines Mercedes-Benz die B 212 in Richtung Blexen und wollte nach links in die Burgstraße einbiegen. Hierbei fuhr sie mit zu hoher Geschwindigkeit, so dass sie über den Einmündungsbereich hinausfuhr. Sie kam von nach rechts der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fahrzeug gegen eine Sicherungsbarriere eines Radweges. Der Pkw kam schließlich auf der neben dem Radweg liegenden Berme zum Stehen. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR verursacht. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin festgestellt. Es konnte ein vorläufiger Wert von 1,4 Promille ermittelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell