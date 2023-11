Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24. November 2023, gegen 18:30 Uhr, ist ein Fußgänger in Delmenhorst von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich mit dem Fahrzeug vom Unfallort, suchte aber umgehend die Dienststelle in Delmenhorst auf.

Zur Unfallzeit befuhr der 32-jährige Mann aus Delmenhorst mit einem VW die Oldenburger Landstraße in Richtung Delmenhorst. An der Einmündung zur Wildeshauser Straße bog er nach links ab, um die Fahrt in Richtung Stadtmitte fortzusetzen. Dabei übersah er einen 42-jährigen Fußgänger aus Delmenhorst, der die Fahrbahn von links nach rechts querte und erfasste diesen. Der 32-Jährige hielt an. Der 70-jährige Vater des Fußgängers, der gemeinsam mit seinem Sohn die Fahrbahn querte, begab sich zum VW. Auch der 42-jährige, zu diesem Zeitpunkt nur leicht verletzte Fußgänger wollte Kontakt zum Pkw-Fahrer aufnehmen. Dieser schätzte deren Verhalten nach eigenen Angaben als bedrohlich ein und fuhr mit seinem VW an. Dabei erfasste er den 42-Jährigen ein zweites Mal. Die bereits alarmierten Rettungskräfte versorgten den Fußgänger und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen stuften sie als schwer ein, konnten eine Lebensgefahr aber auch nicht ausschließen.

Der 32-Jährige entfernte sich mit dem VW in Richtung Stadtmitte, fuhr aber direkt zur Dienststelle, wo er sich als Unfallfahrer zu erkennen gab. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Hintergründen dauern an. Nach aktuellem Stand stehen die beiden Parteien weder in einer Beziehung zueinander, noch gibt es Bezüge zum tödlichen Verkehrsunfall von letzter Woche.

