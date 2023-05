Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Kempen (ots)

An der Ausfahrt des Parkplatzes Viehmarkt zum Moorenring in Kempen hat ein Autofahrer einer Radfahrerin am Dienstagnachmittag die Vorfahrt genommen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die Frau wurde leicht verletzt. Die 35-Jährige aus Kempen war mit ihrem Rad auf dem Radweg in Richtung St. Töniser Straße gefahren. Der Autofahrer, ein 63-Jähriger aus Kempen, kam von dem Parkplatz und wollte auf den Moorenring abbiegen. Er nahm die Radfahrerin auf dem bevorrechtigten Radweg nicht wahr und fuhr sie an. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. /hei (486

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell