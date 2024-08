Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall von Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Kißlegg / Wolfgelts (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Traktor im Weiler Wolfgelts musste am Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Zweiradfahrer wollte gegen 14.15 Uhr aus Richtung Eggen nach rechts abbiegen, als ihm aus Richtung Unterhorgen ein 18-Jähriger mit seinem Traktor samt Mähwerk entgegenkam. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver prallte der 16-Jährige gegen das Mähwerk und zog sich schwerere Verletzungen an den Beinen zu. Der beim Unfall entstandene Sachschaden fiel gering aus.

