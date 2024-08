Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrerin von Bus touchiert

Leichte Verletzungen hat sich eine 58 Jahre alte Pedelec-Fahrerin zugezogen, als sie am Montag gegen 18 Uhr in der Friedrichstraße von einem Linienbus gestreift wurde. Der 59 Jahre alte Busfahrer hatte beim Überholen offenbar nicht genügend Sicherheitsabstand gelassen, touchierte den Fahrradlenker und brachte die Radlerin zu Fall. Bei dem Sturz zog sie sich eher leichte Blessuren zu, die vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt wurden.

Friedrichshafen

Betrunken Passanten angepöbelt - Radfahrer erwartet Anzeige

Nachdem ein betrunkener Radfahrer am Montagabend vor einem Getränkemarkt in der Ravensburger Straße Passanten angepöbelt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen strafrechtlich gegen ihn. Der 36-Jährige hatte durch sein Verhalten die Beamten auf den Plan gerufen, die bei der Kontrolle auf die deutliche Alkoholisierung des Mannes aufmerksam wurden. Weil eine Atemalkoholmessung bei dem Radfahrer knapp drei Promille anzeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Meckenbeuren

Polizei stoppt betrunkene Radler

Weil er am Dienstag kurz nach Mitternacht in auffälligen Schlangenlinien mit seinem Rad durch Meckenbeuren gefahren ist und bei der Kontrolle über zwei Promille pustete, endete für ihn die Fahrt für einen 34-Jährigen an Ort und Stelle. Der Radler musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Einen weiteren Radfahrer, den die Beamten nur kurze Zeit später in Meckenbeuren stoppten, erwartet das Gleiche. Auf ihn waren die Polizisten ebenfalls aufgrund der unsicheren Fahrweise aufmerksam geworden, er hatte laut Atemalkoholmessung knapp zwei Promille intus.

Friedrichshafen

Personenkontrolle - Polizei ermittelt

Nach einer Personenkontrolle am Dienstag im Bereich des Stadtbahnhofs hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 23-jährigen Elektroroller-Fahrer eingeleitet. Beamte der Bundespolizei stellten in der Kontrolle fest, dass der mitgeführte E-Scooter offenbar gestohlen worden und nicht versichert war, der junge Mann eine unerlaubte Menge Drogen bei sich hatte und er ein Messer mit sich führte, das augenscheinlich ebenfalls aus einem zurückliegenden Diebstahl stammte. Der 23-Jährige musste die hinzugezogenen Polizisten des Reviers Friedrichshafen für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Dort ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit dem E-Scooter auch unter Drogeneinfluss stehend am Straßenverkehr teilgenommen hatte, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und leiteten entsprechende Verfahren gegen den 23-Jährigen ein.

Meersburg

Unfallflucht im Parkhaus - Zeugen gesucht

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Montag zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr bei einem Parkrempler im Parkhaus Altstadt in der Stefan-Lochner-Straße angerichtet hat. Der Unfallverursacher touchierte mutmaßlich beim missglückten Parkmanöver ein geparktes Auto an der rechten Fahrzeugseite und fuhr danach einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler des Polizeipostens Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell