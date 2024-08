Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Taldorf

Alte Handgranate entdeckt - Kampfmittelbeseitigungsdienst führt kontrollierte Sprengung durch

Nach dem Fund einer alten Handgranate auf dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hummelbergstraße haben Fachkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdiensts am Sonntagvormittag eine kontrollierte Sprengung des Fundstücks durchgeführt. Für die Sicherstellung der stark verrosteten Granate aus dem ersten Weltkrieg mussten am Sonntagvormittag mehrere umliegende Wohnhäuser geräumt werden, die Sprengung selbst wurde auf einer naheliegenden Freifläche durchgeführt. Nach dem Einsatz, bei dem mehrere Polizeistreifen sowie die örtliche Feuerwehr eingebunden waren, konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen.

Ravensburg

Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 43-Jährigen, der im Verdacht steht, am Freitagabend in einem Museum in der Marktstraße zwei Frauen und einem Mädchen an das Gesäß gefasst zu haben. Eine Polizeistreife konnte den Mann anhand der Personenbeschreibung später im Stadtgebiet ausmachen und vorläufig festnehmen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Kißlegg / Wangen / A 96

Nicht angepasste Geschwindigkeit führt in zwei Fällen zu Unfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit hat am Sonntagabend bei regnerischen Wetterverhältnissen zu zwei Verkehrsunfällen auf der A 96 bei Kißlegg und Wangen im Allgäu geführt. Gegen 19.30 Uhr verlor ein 54-jähriger Tesla-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und touchierte die Mittelleitplanke bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Tesla, an dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Größere Auswirkungen hatte hingegen der zweite Unfall gegen 22.15 Uhr. Auch ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer geriet ins Schleudern und überschlug sich neben der Fahrbahn an einem Lärmschutzwall. Der Wagen blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Während die Beifahrerin unverletzt blieb, klagte der 57-Jährige über leichte Schmerzen. Zu dem Unfall rückten neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr aus. Die A 96 war zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord in Fahrtrichtung Lindau kurzzeitig voll gesperrt. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Kißlegg / A 96

Teleskopschlagstock bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Einen Teleskopschlagstock haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Sonntagnachmittag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der A 96 sichergestellt. Den 57 Jahre alten Fahrer, der den Schlagstock griffbereit in der Fahrertüre verstaut hatte, erwartet nun ein Bußgeld. Weil er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er noch bei den Polizisten eine Zahlung zur Sicherung des Verfahrens leisten.

Wangen im Allgäu

Drei Personen bei Verkehrsunfall schwerer verletzt

Schwerere Verletzungen haben sich drei Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 12 Uhr auf der L 333 zwischen Primisweiler und Pflegelberg zugezogen. Ein 25-Jähriger geriet auf nasser Fahrbahn in einer abschüssigen Rechtskurve wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Opel auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Mercedes. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 74 Jahre alte Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Um die beiden Unfallwagen, an denen insgesamt ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. An einem weiteren Wagen entstand aufgrund umherfliegender Fahrzeugteile geringerer Sachschaden. Die Landesstraße war bis gegen 15 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle war neben der örtlichen Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Wangen im Allgäu

Alkoholisierter stürzt und wird übergriffig

Ein Alkoholisierter ist am Sonntag gegen 1 Uhr vor einer Gaststätte in der Webergasse zu Boden gestürzt und dann gegenüber einer 26-Jährigen übergriffig geworden. Der am Boden liegende Mann soll der Frau, vor die er gestürzt war, schamlos über die Beine in Richtung Schritt gestrichen haben. Gegen den 39-Jährigen wird nun beim Kriminalkommissariat Ravensburg strafrechtlich wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Bad Waldsee

Traktor gerät in Brand

Zu einem brennenden Traktor im Bereich der L 275 zwischen Bad Waldsee und Bad Saulgau sind am Sonntagabend die Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Aus noch unbekannter Ursache fing das landwirtschaftliche Fahrzeug Feuer und geriet in Vollbrand. Die Wehrleute löschten die Flammen, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Während des Einsatzes war die Landesstraße zeitweise voll gesperrt, ebenso kam es aufgrund der Einsatznähe zu einem Bahngleis zu einer kurzzeitigen Sperrung der naheliegenden Bahnstrecke. Aufgrund von Beschädigungen an der Fahrbahn wurde für die L 275 nach Ende des Einsatzes eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet.

Aulendorf

Polizei ermittelt nach Stadtfest in vier Fällen wegen Körperverletzung - Zeugen gesucht

Nach dem Aulendorfer Stadtfest am vergangenen Wochenende ermittelt der Polizeiposten Altshausen in vier Fällen wegen Körperverletzung und sucht in zwei Fällen noch nach Zeugen. Eine 22-Jährige steht im Verdacht, am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einem ihr offensichtlich Bekannten mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen und ihn beleidigt zu haben. Ein 52-Jähriger schlug kurz nach 23.45 Uhr nach einem Streit zu, ein 57-Jähriger trug eine blutende Unterlippe davon. Gegen 3.45 Uhr verpasste ein bislang Unbekannter in der Straße "Schuhhalde" einem 25-Jährigen einen Kopfstoß in das Gesicht, ohne ihn schwerer zu verletzen. Zuvor hatte ein 19-Jähriger gegen 3 Uhr in der Bachstraße eine Bierflasche auf einen Streifenwagen geworfen und im Anschluss Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5845653). In der darauffolgenden Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein Unbekannter einem 66-Jährigen auf dem Schlossplatz eine Flasche ins Gesicht geschlagen haben, nachdem der Unbekannte zuvor eine bislang ebenfalls unbekannte Frau bespuckt haben soll. Nach seinem Schlag mit der Flasche schlug der Unbekannte demnach noch einmal zu und verpasste einem 45-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Während der 45-Jährige eine Platzwunde davontrug, die keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurfte, wurde der 66-Jährige in einem Krankenhaus versorgt. Zeugen, die die Auseinandersetzungen in der Straße "Schuhhalde" sowie auf dem Schlossplatz beobachtet haben und Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell