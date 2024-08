Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Mehrere Pkw auf Parkplatz beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere zum Verkauf ausgestellte Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in der Martin-Staud-Straße beschädigt. An insgesamt 5 Fahrzeugen wurden die Außenspiegel durch Schläge oder Tritte zum Teil erheblich beschädigt. An einem Fahrzeug wurde außerdem die Motorhaube eingedellt und der Lack zerkratzt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel.: 07581/4820 entgegen.

Mengen

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend gegen 23:45 Uhr am Bahnhof in Mengen gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich die beiden geschädigten Jugendlichen im Bereich der Treppen vor dem Bahnhofsgebäude und boten einer ihnen unbekannten weiblichen Person, aus nicht weiter bekannten Gründen, ihre Hilfe an. Hierbei wurden sie von zwei, ihnen ebenfalls unbekannten, männlichen Personen angegangen und ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigten wurden durch die Schläge leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Die unbekannten Täter, sowie deren unbekannter männlicher Begleiter, flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Alle Beteiligten sollen kurz vor dem tätlichen Streit mit dem Zug von Aulendorf am Bahnhof angekommen sein. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um Männer zwischen 20 und 30 Jahre mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer trug zur Tatzeit ein rotes T-Shirt, eine rote Schildmütze, blaue Jeans und eine Bauchtasche. Der Andere hatte einen Oberlippen- sowie Kinnbart, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Schildmütze und ebenfalls eine Bauchtasche. Der Polizeiposten Mengen bittet unter Tel.: 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

