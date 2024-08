Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zu freilaufendem Affen

Bodenseekreis (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Affe am 17.08.2024 gegen 13:00 Uhr, zwar übermüdet, ansonsten aber wohlauf durch Mitarbeiter des Affenbergs im Bereich Birnau wieder eingefangen werden.

Ursprungsmeldung:

Uhldingen-Mühlhofen

Affentheater an der Bundesstraße

Ziemlich affig dürften sich Verkehrsteilnehmer am Freitag kurz vor Mittag vorgekommen sein, als sie die Polizei gegen 11.45 Uhr über eine ungewöhnliche Tiersichtung im Bereich der Anschlussstelle Oberuhldingen der B 31 informierten. Hatten sie zuvor doch einen Affen im Grünstreifen neben der Fahrbahn sitzen sehen. Zwei hinzugeeilte Streifenwagenbesatzungen bestätigten kurze Zeit später jedoch die Beobachtung und stellten das männliche Jungtier an besagter Örtlichkeit im Bewuchs fest. Dieses flüchtete beim Erkennen der Gesetzeshüter unmittelbar in unerreichbare Höhen. Nach Absicherung der Gefahrenstelle galt es nun, den Ausbrecher zu stellen und wieder hinter Schloss und Riegel zurückzubringen. Doch der Primat dachte gar nicht daran, seine neu gewonnene Freiheit so schnell wieder aufzugeben. Er ignorierte sämtliche Anweisungen der Polizeibeamten zur freiwilligen Aufgabe konsequent. Und auch gegenüber den verständigten Mitarbeitenden des Affenbergs, von wo aus der Jungspund wohl ausgebrochen und mehrere Kilometer bis hin zur B 31 geflüchtet sein dürfte, machte er ein großes Affentheater. Selbst mit Futter ließ sich das Tier bislang nicht davon überzeugen, seine gefährliche Freiheit wieder gegen seine behütete Heimat hinter dem schützenden Zaun des Geheges zu tauschen. Der Gesuchte flüchtete zuletzt gegen 14 Uhr in ein größeres Waldstück bei Oberuhldingen und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Nach ihm wird weiter gefahndet. Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass er ca. 70 bis 90 cm groß und von sportlicher Statur ist. Auffällig sind seine hervorragenden Kletterkünste. Er ist mit einem Fell bekleidet, sein äußeres Erscheinungsbild entspricht dem eines Berberaffen. Der Ausbrecher ist grundsätzlich nicht gemeingefährlich, jedoch sollte auf keinen Fall versucht werden, sich ihm zu nähern oder ihn gar selbst einzufangen. Sollte der Affe gesichtet werden, so bittet die Polizei dringend darum, Abstand von ihm zu halten, um ihn nicht zu verscheuchen, und umgehend den Affenberg Salem oder das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell