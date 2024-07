Geldern (ots) - Am Dienstag (9. Juli 2024) zwischen 07:15 Uhr und 08:45 Uhr wurde ein BMW X1 auf der Kolpingstraße in Höhe der Elisabethstraße und dem Fußweg Grüner Weg beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte die Front des BMW und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher werden von der Polizei in Geldern unter Telefon ...

mehr