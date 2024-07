Emmerich am Rhein (ots) - In der Nacht von Montag (8. Juli 2024) auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Grundschule an der Sulenstraße. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten das Büro der Schulleitung. Hier entwendeten die Täter einen Schranktresor mit Bargeld und flüchteten durch das Fenster in unbekannte ...

mehr