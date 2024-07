Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch

Unbekannte brechen in Wohnung ein

Goldschmuck entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag (5. Juli 2024), 18:45 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, in eine Wohnung an der Sonderwykstraße ein. Die Täter drückten die Tür zum Mehrfamilienhaus auf und gelangten so zur Wohnungstür im zweiten Obergeschoss. Gewaltsam wurde die Tür zur Wohnung aufgehebelt und die Räume durchsucht. Die Täter nahmen Goldschmuck, Kerzenständer und mehrere Uhren mit. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell